Goleada de Unión Agrarios en su visita a Aranguren

Por la 3° fecha del Torneo Federal C, Unión Agrarios Cerrito e Independiente FBC sumaron de a tres en la Zona 6 de la Región Litoral Sur. El CUAC superó por goleada a Cultural Aranguren por 4-0 como visitante. Los goles del visitante que evidenció una clara supremacía sobre el debutante en los torneos federales fueron convertidos por Ivan Aguilar, Diego Lopez, Mauro Benitez y Gonzalo Iseli. En el partido jugado en Hernandarias, Independiente derrotó por 2 a 0 a Unión de Alcaraz en lo que constituyó el cierre de la primera rueda en esta zona dejando a Unión Agrarios como único puntero con 7 unidades, seguido por Independiente y Alcaraz con 4 cerrando Cultural de Aranguren con 1 punto.

Foto: El Observador

Cerrito fue superior durante todo el partido abriendo el marcador a los 26′ del primer tiempo cuando Milton Benítez desniveló por izquierda y habilitó por bajo a Iván Aguilar para que anticipe en el primer palo. De inmediato, a los 32′, Diego López de cabeza puso el 2-0 tras el centro derecho de Aguilar.

En la parte complementaria Mauro Benítez, también de cabeza, liquidó el match tras el tiro libre desde la derecha de Zampieri cuando transcurrían 28′. Gonzalo Iseli decoró el marcador a los 44′ al definir un mano a mano tras la perfecta asistencia de Milton Benítez.

En el complemento pudo ampliar rápidamente el marcador, pero los palos y el arquero Keller, lo impidieron hasta que vino el grito de Benítez. Cultural pudo inquietar en un par de ocasiones con remate de media distancia o con pelota detenida.

INDEPENDIENTE SE RECUPERÓ EN SU CANCHA

En Hernandarias, Independiente FBC superó por 2-0 a Unión FC de Alcaraz. Los dos tantos fueron de Kevin López y con este resultado, se prende en la lucha por la clasificación igualando la línea de su vencido.

SÍNTESIS

CULTURAL ARANGUREN 0: Francisco Keller; Gustavo Zapata; Gabriel Schiavo; Luis Ghighione; Lucio Heffel; Axel Riffel; Damián Heffel; Johan Villalba; Santiago Soto; Franco Díaz; Gustavo Gallo

DT: Juan Gallo

UNION AGRARIOS CERRITO 4: Renzo Correa; Juan Robles; Mauricio Wolosko; Emanuel Tomassini; Leonardo Richard; Edgardo Benítez; Emiliano Zampieri; Mauro Benítez; Milton Benítez; Diego López; Iván Aguilar

DT: Omar Verón

Estadio: Cultural Aranguren.

Goles: 26’pt Iván Aguilar (C), 32’pt Diego López (C), 28’st Mauro Benítez (C) y 44’st Gonzalo Iseli (C).

Cambios: En Cultural, 11’st Luciano Darrechón por D. Heffel y Leandro Ostorero por Riffel; 32’st Nehemías Weber por Ghighione. En Cerrito, 29’st José Casteglioni por Zampieri; 32’st Gonzalo Iseli por López y 35’st Andrés Catelani por Richard.

Amonestados: Zapata (CA) y Wolosko (C).

Árbitro: Santiago Folmer (Liga Victoriense).

Posiciones: Cerrito 7; Independiente y Alcaraz 4; Aranguren 1.

Próxima fecha (4°): Aranguren-Alcaraz; Cerrito-Independiente.

Me gusta: Me gusta Cargando...