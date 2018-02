Empates por el Argentino C, Unión Agrarios con Unión Alcaraz e Independiente con Aranguren

El sábado desde las 19.30 hubo futbol en la localidad de Cerrito, por Torneo Federal C y por la zona Zona 6 de la Región Litoral Sur, Unión Agrarios igualó 1-1 con Unión Alcaráz tras ir en desventaja merced al gol convertido por Rubén Marín cuando el cronómetro marcaba 41 minutos del primer tiempo. Fue un partido y por momentos muy disputado en la mitad de la cancha. De igual manera, el Verde pudo igualar el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo por medio de Edgardo Benítez. Con este empate, ambos elencos continúan liderando la Zona 6 con 4 puntos. En Nogoyá, en tanto, Cultural de Aranguren también debutó como local con un empate con sabor a poco, ya que se había puesto 2-0 arriba con goles de su delantero Franco Díaz, en 45´ del PT y 8´ del ST. No obstante, Independiente consiguió empatarlo rápidamente gracias a Roberto Aguirre, que clavó un doblete en 17’ y 19’ del complemento. Sin embargo, no terminó siendo un domingo feliz para los diablos rojos, ya que su máximo goleador se fue expulsado, luego agredió al árbitro y terminó detenido. El encuentro fue suspendido a un minuto del final.

Foto: Facebook Cultural Aranguren

CULTURAL ARANGUREN: Francisco Kaller; Gabriel Schiavo; Lucio Heffel, Ezequiel Ramírez, Damián Heffel, Luis Ghignionel, Santiago Soto, Gustavo Zapata, Gustavo Gallo, Franco Díaz y Johan Villalba.

DT: Matias Perez

Suplentes: Federico Sartori, Leandro Ostorero, Nahuel Weber, Luciano Darrichón y Sandro Cortina.

INDEPENDIENTE FC: Cristian Puig, Claudio Weinzettel, Matías Pérez, Marcelo Fernández, Carlos Herlein, Pablo Aguirre, Roberto Aguirre, Gustavo Simon, Kevin López, Saúl Leguizamón y Arnoldo Bianchini.

DT: Omar Celis

Suplentes: Axel Silva, Axel Schneider, Pedro Suárez, Sebastián Benítez y Leandro Aguirre.

Goles: en Cultural, Franco Díaz en dos ocasiones (45´del PT y 8´ del ST). En Independiente, Roberto Aguirre en dos oportunidades (17´ y 19´del ST).

Cambios: en Cultural, L. Darrichón por E. Ramírez, S. Cortina por G. Zapata y L. Ostorero por L. Heffel. En Independiente, S. Benítez por G. Simon, P. Suárez por S. Leguizamón y A. Schneider por P. Aguirre. Expulsados: en Independiente, Omar Celis (DT) y Roberto Aguirre.

Árbitro: Ricardo Gómez (Liga Paranaense).

Estadio: Nelson Heffel (Cultural Aranguren).

UNIÓN AGRARIOS CERRITO: Renzo Correa, Mauricio Wolosko, Leonardo Richard, Juan Robles, Mauro Benítez, Emanuel Tomasini, Edgardo Benítez, Milton Benítez, Iván Aguilar, Diego López y José Castiglioni.

DT: Omar Verón

Suplentes: Alexander Varisco, Leandro Palacios, Emiliano Zampieri, Mariano Schmidt y Gonzalo iseli.

UNIÓN ALCARÁZ: Daniel Franco, Héctor Rodriguez, Angel Ferreira, Adrián Ramos, Jonás Boyero, Sergio Schwindt, Joel Alzugaray, Octavio Racig, Rubén Marín, José Quiróz y Matías Aguirre.

DT: Raúl Dipangracio.

Suplentes: Mario Martínez, Pablo Emili, Alexander Racig, Pedro Schwindt y Cristian González.

Goles: Rubén Marin (UA) y Edgardo Benítez (CUAC).

Cambios: Zampieri por Castiglioni, Schmidt por Richard e Iseli por Mi. Benítez (CUAC); P. Schwindt por Quiróz, Gonzalez por Ferreira y A. Racig por Marín.

Árbitro: Guido Vázquez (Liga Paranaense).

Cancha: Unión Agrarios Cerrito.

Próxima fecha: Unión Alcaráz vs. Independiente y Cultural Aranguren vs. Unión Agrarios Cerrito.

