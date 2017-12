A los medios de Cerrito se les impidió transmitir la final

Cuando todos se disponían a vivir una fiesta en la final del Futbol de Paraná Campaña surgió intempestivamente la novedad que hubo acreditaciones para todos en la cancha de Independiente de Hernandarias menos para los medios radiales y televisivos de Cerrito que no pudieron ocupar un lugar para producir las señales que llegarían a su ciudad. No hubo explicaciones de parte de la dirigencia de Independiente, solo evasivas que solo tenían como finalidad establecer una arbitraria censura a los trabajadores de la prensa cerritense. La transmisión a la radio de Cerrito llegó igual (foto) ya que los periodistas apelaron a un camión estacionado afuera de la cancha. Queda solo como anécdota en los casi 30 años de transmisiones del fútbol lugareño, por la actitud de dirigentes que pudieron no estar a la altura de la circunstancia.

