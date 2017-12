Crimen del empresario de Viale, sin condenados: absolvieron a los procesados

Cristian Ariel Gutiérrez, alias Pachi, de 33 años, y Juan Ignacio Almada, alias Guacho, de 24, son juzgados por el crimen de Pablo ‘Pichi’ Ledesma, un empresario que trabajaba en boliches de Viale, registrado el 26 de febrero de 2010 en Viale. Este miércoles, la fiscal Carolina Castagno solicitó la absolución de los procesados por “homicidio calificado por alevosía“, argumentando la falta de evidencia que los relacione con el crimen.

La fiscal explicó en un extenso alegato que lo único que tenía era la declaración en la policía y en el juzgado de instrucción de Olmos, pero sus dichos no se sostuvieron con la recolección de pericias y otros testimonios.

Olmos había marcado que él junto a los dos restantes había llegado hasta las inmediaciones de la casa de Ledesma en horas de la medianoche, y que Gutierrez y Almada ingresaron a cometer el hecho. “Por el informe de los forenses la data de la muerte era cómo mínimo a las 2.30 de la madrugada y no antes, pero si a eso le sumamos que no se encontró nada que ligara a los acusados al hecho, es como muy complejo mantener la acusación”, admitió ante el tribunal la fiscal.

Se sabe que el crimen ocurrió para robarle una suma de dinero que rondaría los 100 mil pesos, pero a los dos acusados no se les encontró dinero, es más no hubo datos o señales de ellos dentro del domicilio. Se peritó la ropa de los detenidos en un primer momento, como las sogas, sillas y otros elementos y no encontraron rastros de ADN con los acusados o de la víctima. “Si hay dos rastros que están pendientes de establecer de quién pueden ser”, informó Castagno al preanunciar el pedido de absolución y posterior reclamo de reiniciar la investigación.

El tribunal, integrado por Elisa Zilli, Ricardo Bonazolla y Elvio Garzón, escuchó a la fiscal que inquirió: “Por qué Olmos no se presentó, intentó faltar a la verdad, acusar sin pruebas a los dos sospechosos, por qué tuvo esto comportamiento, por lo que es importante encontrarlo y someterlo a la investigación para aclarar su comportamiento dudoso”.

También dejó abierta la puerta para reclamar que se profundice el análisis del comportamiento de la Policía de Viale, ya que “los dos procesados informaron en su declaración que fueron sometidos a apremios ilegales”, menciona UNO.

Finalmente los defensores de modo breve, destacaron y elogiaron a la fiscal por haber desmenuzado la causa para llegar a la conclusión desincriminatoria de los dos procesados.

La semana entrante el tribunal dará a conocer el fallo absolutorio de Gutiérrez y Almada, en tanto que se deberá enviar el expediente de 600 fojas al juzgado de transición para reiniciar la investigación.

Fuente: Diario UNO.

