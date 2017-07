Autovia 18: los obreros rechazaron una oferta de Cartellone

Desde que se conoció la suspensión de los 150 obreros de la firma José Cartellone Construcciones Civiles SA, las negociaciones entre las partes fueron intensas, tal vez por la fuerza del sindicato Uocra que inmediatamente montó un campamento y encendió literalmente una protesta cuando se desató el conflicto, o tal vez (y además), porque el 70 por ciento de los trabajadores afectados son oriundos de Paraná y Viale, es decir, el cese por 20 días sin goce de sueldo afecta directamente a muchas familias entrerrianas.

A esta hora, teniendo en cuenta que las reuniones y los llamados se están produciendo minuto a minuto, se puede afirmar que el pedido de conciliación obligatoria de la Uocra esta mañana para dejar sin efecto las suspensiones fue desestimado por la firma encargada de construir la autovía 18, ya que según precisó el delegado gremial Pedro Díaz, esa medida está prevista por la ley (N° 22.250) y puede ser aplicada una vez al año.

Informado de esto, los representantes legales de Cartellone ofrecieron a los trabajadores “el pago de medio jornal de cuatro horas diarias durante los 20 días de la suspensiones. Nosotros lo rechazamos y pedimos que nos paguen jornal completo. Esperamos para mañana una nueva oferta. Depende de ellos si se logra arribar un acuerdo”, afirmó Díaz desde el campamento que sigue firme sobre la ruta N° 32 a pocos kilómetros de su cruce con la N° 18, donde se halla el obrador.

“La pauta que tenemos es que en el caso de hacer ese acuerdo y que nos paguen más de medio jornal, más de lo ofrecido hasta ahora, vamos a levantar el campamento con la condición de que no se toque ni una máquina, ni una herramienta del obrador hasta que no tengamos una solución de fondo”, se encargó de aclarar el gremialista.

Y añadió después: “Queremos la continuidad del trabajo, si no nos ofrecen plata pero nos dicen que el 21 de julio volvemos a trabajar por dos años, no queremos que nos paguen nada ahora. Sólo queremos trabajar, pero no nos pueden garantizar eso”, ahondó en declaraciones a El Entre Ríos.

Me gusta: Me gusta Cargando...