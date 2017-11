El Intendente de Seguí se tomará 30 días de licencia para atender su salud

El presidente municipal de Seguí, Cristian Treppo, emitió en las últimas horas un comunicado a través de su cuenta de Facebook, en el cual hace alusión a su actual estado de salud; algo que, en un principio, generó preocupación en su entorno político y familar, asi como tambien en toda la población donde él habita.

La publicación del Intendente:

¡¡HASTA PRONTO!!!

“Gracias a todas las personas que rezaron por mi salud y especialmente a quienes me acompañaron en este tiempo. Ya me colocaron dos stent y parece que la cosa se estabilizó. Yo hago mi parte: deje de fumar, me cuido en la dieta y hago ejercicio. Pero queda la parte mas importante que es bajar los niveles de stress y para eso me están ayudando los profesionales. Por eso es que solicité por lo menos 30 días de licencia para atender a mi salud. Esto es muy importante porque antes que formar parte del panteón de los imprescindibles prefiero ser un padre presente, un amigo y un seguiense mas que siempre va a estar dispuesto para aportar al progreso de mi amado Seguí.. Dejo todo en las manos de los mejores hombres y mujeres en los cuales confío plenamente y Como siempre digo ¡¡HASTA PRONTO!! Si Dios así lo quiere”, finalizaba la publicación.

