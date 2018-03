Preocupante situación de los trabajadores del Molino Viuda de Zaccagnini e Hijos

Agustín Goettig, secretario general de la Seccional Crespo de UOMA (Unión Obrera Molinera Argentina) y primer vocal del Consejo Directivo Central, afirmó que “es sumamente preocupante la situación por la que atraviesan los trabajadores del histórico Molino Viuda de Zaccagnini e Hijos SRL ante la falta de pago de sus salarios”.

El dirigente dijo que “es preocupante lo que ocurre en la mencionada planta, ubicada en Pueblo Moreno, en cercanías de Cerrito, pero ya data de largo tiempo, no es nada nuevo. A los trabajadores les deben dos meses de sueldo, aumento de la paritaria, suma fija, entre otros items. La verdad queremos hablar con los integrantes del directorio del molino, pero ellos no se pueden juntar o no lo quieren hacer, entonces no hay una cara visible en la empresa”.

“La salida a esta situación sería con un paliativo de un tercero o un socio que tenga capital para invertir en el molino y que el mismo siga produciendo, pero es difícil. Actualmente hay poca producción”, argumentó.

“La planta cuenta con 16 trabajadores que están viviendo un panorama sombrío porque no se observa una salida en lo inmediato y tampoco hay acompañamiento de la Secretaría de Producción de la provincia. Ellos (los empresarios) dicen que están haciendo gestiones pero hasta el momento no hay nada cierto”, resumió.

“Nosotros desde la organización hemos hablado también con el intendente de Cerrito para que nos acompañe en alguna gestión. A los trabajadores se les practican los descuentos de ley pero no realizan los aportes desde hace por lo menos 10 años, con la UOMA tienen una deuda millonaria, pero no podemos cortarles los servicios a los trabajadores porque quedarían desamparados totalmente”, sostuvo Agustín Goettig.

Esta semana se llevaría a cabo una movilización en Cerrito por parte de los trabajadores en Plaza Las Colonias.

“Hay que hacer conocer la preocupante situación de los trabajadores y de sus familias Desconozco por qué se pretende salvaguardar el buen nombre de una familia cuando hay un sufrimiento por parte de la clase trabajadora que ya no da para más. Recientemente se realizó una inspección por parte de la Secretaria de Trabajo para conocer la situación de la empresa con un relevamiento y ahora estamos esperando los resultados, los empresarios tienen que presentar documentación sobre la misma y sus trabajadores”, finalizó Goettig.

Fuente: Debate Abierto

Foto y video: Cable Video Cerrito.

