Unión Agrarios perdió en su cancha con Cultural de Aranguren quien clasificó segundo en el grupo 6, Litoral Sur.

Concluyó la faz clasificatoria en Zona 6 – Litoral Sur del Argentino C, en la cual quedó definido que Cultural de Aranguren es el clasificado en segundo lugar del grupo con su sorpresiva victoria en Cerrito ante Unión Agrarios por 2 a 1. El equipo local había comenzado ganando a los 10’ del segundo tiempo merced al gol convertido por Gonazalo Iseli. Luego vinieron algunos errores defensivos en Unión Agrarios lo que le permitió a Cultural dar vuelta el resultado. A Los 31’ Gustavo Gallo convirtió de penal y a los 35’ Santiago Soto con un remate bajo derrotó a Varisco. En Alcaraz, Unión FC: que también había comenzado perdiendo ante Independiente de Hernandarias lo dio vuelta sobre el final pero no le alcanzó ya que necesitaba una derrota de Cultural en Cerrito. 2 a 1 fue el resultado final. Abrió el marcador Kevin López a los 21’ del primer tiempo mientras que en el complemento empató Rubén Marín de penal a los 9’ y a los 42’ Pedro Schwindt consiguió el gol de la victoria. Cultural Aranguren pasó a la primera etapa de la próxima ronda donde 10 equipos jugarán en partidos de ida y vuelta la clasificación para que 5 pasen a la Segunda Etapa donde estará Unión Agrarios de Cerrito por ser uno de los 11 primeros. Por ende, Unión Agrarios no jugará en los dos fines de semana próximos.

UNIÓN AGRARIOS CERRITO: Alexander Varisco, Mauricio Wolosko, Leo Richard, Juan Robles, Mauro Benítez, Emanuel Tomasini, Mariano Schmidt, Emiliano Zampieri, Iván Aguilar, Gonzalo Iseli y José Castiglioni.

DT: Omar Verón.

Suplentes: Renzo Correa, Gonzalo Quiroz, Andres Catelani, Diego Lopez, Rodrigo Seimandi.

CULTURAL ARANGUREN 0: Federico Sartori; Damian Heffel; Francisco Nuñez; Mauricio Ramirez; Luciano Darrechon; Luis Ghighione; Santiago Soto; Johan Vikllalba; Gustavo Gallo; Franco Diaz; Luciano Heffel

DT: Juan Gallo

Suplentes: Francisco Keller; Axel Graglia; Ayrton Retamar; Nestor Ostorero

Goles: Gonzlo Iseli (CUAC); Gustavo Gallo y Santiago Soto (Cultural)

Cambios: Diego Lopez por Mariano Schmidt; Rodrigo Seimandi por Gonzalo Iseli ern UCAC. Angel Graglia por Johan Villalba; Neemias Weber por Mauricio Ramirez en Cultural.

Amonestados: Mauricio Wolosko (CUAC)

Arbitro: Santiago Folmer.

UNIÓN ALCARÁZ: Daniel Franco, Carlos Rivas, Nelson Alegre; Ruben Ramos, Jonás Boyero, Pablo Emili; Joel Alzugaray, Octavio Racig, Rubén Marín, José Quiróz, Federico Rodrigues.

Raul Dipangracio.

Suplentes: Mario Martínez; Lucas Aguirre; Alexander Racig; Pedro Schwindt, Andres Gonzalez.

INDEPENDIENTE FC 0: Cristian Puig, Axel Schneider; Francisco Cardozo; Javier Franco; Facundo Aguirre, Pablo Aguirre; Juan Godoy; Gonzalo Guillen; Kevin Lopez, Lautaro Rolon; Leandro Aguirre.

DT: Omar Celis

Suplentes: Axel Silva, Fabian Perez; Lujan Vilchez; Alexis Lopez; Barrios Rodrigo

Goles: Kevin Lopez (I); Ruben Marin y Pedro Schwint (UA)

Cambios: Fabian Perez por Pablo Aguirre; Rodrigo Barrios por Godoy y Alexis Lopez por Lautaro Rolon (I). Andres Gonzalez por Joel Alzugaray; Pedro Schwindt por Pablo Emili; Alexander Racig por Ruben Marin.

Estadio: Raúl Navarro de Alcaraz

POSICIONES: Unión Agrarios Cerrito 13; Cultural Aranguren 10; Unión Alcaraz 8; Independiente Hernandarias 3.

