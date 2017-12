Unión Agrarios Cerrito le ganó 1 a 0 a Independiente de Hernandarias en la primera final del Paraná Campaña

La primera final en el Futbol de Paraná Campaña fue para el local Unión Agrarios de Cerrito que derrotó a Independiente de Hernandarias por 1 a 0. En una tarde con temperatura elevada se hizo sentir en los jugadores que sumado al partido que ambos habían disputado por semifinales 48 hs antes influyó en el trámite del partido, sobre todo en el segundo tiempo. No obstante ello, Unión Agrarios fue algo más que Independiente, atacó más y alcanzo sobre el final, a los 44 minutos el gol que le dio la victoria. Franco Omarini uno de los goleadores a quien Verón se reservó para el segundo tiempo, aprovechó un centro desde la derecha y desde el borde del área grande sacó un violento remate para la algarabía de la parcialidad local. El árbitro del partido fue Federico Beligoy, quien sobre el final del primer tiempo tuvo un fallo polémico al anularle un gol que convirtió Iván Aguilar para Cerrito considerando que hubo infracción del delantero. El domingo próximo será el partido revancha en Hernandarias, donde los rojos deberán ganar para forzar un tercer partido. No se cuenta en estas finales la diferencia de gol. En división Sub 20 Unión Agrarios le ganó 1 a 0 al Deportivo Bovril mientras que en Sub 17 fue empate entre Unión de Alcaraz y Atl. Hernandarias, 1 a 1.

A. CERRITO (1): R. Correa; L. Schmittlein, M. Wolosko, E. Tomassini, A. Catelani; E. Zampieri, Ma. Benítez, D. López; E. Benítez, I. Aguilar y Mi. Benítez.

DT: Omar Verón.

INDEPENDIENTE FBC (0): C. Puig; A. Pecker, P. Aguirre, M. Pérez, M. Fernández; F. Curá, C. Herlein, S. Leguizamón; R. Aguirre, N. Barrios y F. Aguirre:

DT: Omar Celis.

Cancha: Agrarios Cerrito.

Gol: ST 44’ Franco Omarini.

Amonestados: Tomassini y E. Benítez (UAC). F. Aguirre, Leguizamón y Barrios (I).

Cambios: en Unión, 75’ F. Omarini por Schmittlein, 91’ M. Zampieri por López y 92’ N. Borghello por Aguilar. En Independiente: 74’ P. Correa Da Silva por Curá y 87’ G. Guillén por Leguizamón.

Arbitro: Federico Beligoy (AFA).

*****************

Próxima (final de vuelta-domingo 17 de diciembre): Independiente FBC de Hernandarias vs Unión Agrarios Cerrito

INFERIORES FINAL-IDA

Sub 20: Cerrito 1-Bovril 0

Sub 17: Alcaraz 1-Hernandarias 1

