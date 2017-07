Paolo Goltz se convirtió en el primer refuerzo de Boca

El defensor oriundo de Hasenkamp, Paolo Goltz, cerró su contrato con el club de la Ribera y aclaró que no le pesará jugar en el último equipo campeón. Además, contó en una entrevista radial que rechazó otras ofertas para llegar: “Le había dado la palabra a Guillermo. Elegí por lo que significa”.

Lo habían pedido en varias ocasiones pero nunca se daba. Este jueves se oficializó: llegó Paolo Goltz a Boca. El central, ex Lanús, llega proveniente del América, y firmó un contrato por tres años con el Xeneize. El jugador de 32 años formará parte de el sector más cuestionado en el equipo de Guillermo, pero eso no le pesa: “En este club siempre voy a estar siendo observado, pero llego con la mejor de las expectativas; llegó al campeón. Sé lo que significa. Se necesita gente de mucha personalidad para vestir esta camiseta. Yo vengo para aportar mi granito de arena”.

Hace unos días había sonado fuerte en Independiente, sin embargo, eligió ponerse la Azul y Oro: “Fue la primera opción, incluso hablé con Holan, pero ya le había dado la palabra a Guillermo. Elegí por lo que significa. Hice toda la fuerza para llegar”. Los argentinos que juegan en México son requeridos por los entrenadores de nuestro fútbol, pero siempre se dificulta llegar a un acuerdo. “Lo económico es lo más complicado. El mercado de allá vende y compra muy caro. A mí me quedaba un año de contrato, y el club sabía que si me hacían quedar me podía ir libre. Eso también fue un motivo para salir”, aclaró.

Por último, en diálogo con Closs Continental, explicó el tipo de fútbol que se juega en México, y la diferencia con el argentino: “Allá se intenta salir jugando siempre. El defensor tiene mucho protagonismo. Casi que no se tiran atrás, no hay equipos muy defensivos. Capaz que van ganando y te siguen jugando de la misma manera”.

Fuente: Olé.

