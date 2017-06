Goleó Independiente de Hernandarias y es único puntero en la Zona Norte del Paraná Campaña

Se jugó la quita fecha de la Etapa Clasificatoria en la Liga de Paraná Campaña con una gran victoria de Independiente de Hernandarias que se sobrepuso al fallo adverso del Tribunal de Penas que le quitó el partido ante Atlético y goleó 6 a 1 a Juventud Unida de Bovril con 4 goles de “Rober” Aguirre. Esta victoria les permite a los rojos quedar como único punteros, dos puntos por encima de Atlético de Hasenkamp que en la fecha empató con Tuyango 1 a 1. También hubo empate en Cerrito entre Unión Agrarios y Atlético de Hernandarias 0 a 0. Dep. Bovril le ganó 3 a 1 a Sauce de Luna, mientras que repartieron puntos Alcaraz con Sarmiento 1 a 1, En la Zona Sur, cayó el invicto Litoral en su visita a Crespo, ante Unión 2 a 1. Viale FC le ganó 3 a 1 a Sarmiento que quedó último en la tabla ya que Deportivo Tabossi le ganó a Seguí Fc 1 a 0. El resto de los partidos fueron empates, Arsenal y Cañadita 0 a 0 y Atl. María Grande con Cultural de Crespo 2 a 2.

ZONA NORTE

ALCARAZ (1): D. Franco; A. Vega Joubert, P. Emili, H. Schwindt, E. Ferreyra; O. Racig, A. Ramos, M. López; F. Rodríguez, A. Seita y P. Schwindt.

DT: Raúl Dipancracio.

JUV. SARMIENTO (1): D. Luchessi; G. Vega, M. Acosta, A. Marín, J. Kloss; J. Acosta, G. Acosta, J. Godoy, D. Jara; R. Marín y K. López.

DT: José López.

Cancha: Raúl Navarro de Alcaraz.

Goles: Hernán Schwindt (UA) y Rubén Marín (JS).

Expulsado: Pedro Schwindt (UA).

Amonestados: Kloss, R. Marín y Jara (JS).

Cambios: en Unión, D. Pereyra por Vega Joubert y J. Santinoni por López. En Juventud: S. Irrazabal por Godoy y S. Landra por R. Marín.

Arbitro: Matías Pereyra.

Sub 20: 0-1

Sub 17: 1-2

*************

DEP. BOVRIL (3): E. Ramírez; N. Heit, G. Graciani, N. Leinecker, J. Lescano; J. Martínez, M. Rodríguez, A. Olivo, C. Medina; K. Franco y A. González.

DT: Gustavo Graciani.

ATL. SAUCE DE LUNA (1): G. Galeano; D. Ojeda, A. Martínez, F. Moyano, J. Alvarez; M. Pérez, E. Silva, G. Galeano, D. Galeano; S. Cabrera y N. Soto.

DT: Gerónimo Moro.

Cancha: Antonio Boleas de Bovril.

Goles: Cristián Medina y Andrés González-2-(DB). Julio Valdez (SL).

Amonestados: Heit, Graciani y D. Espinoza (DB). Cabrera y Valdez (SL).

Cambios: en Deportivo, R. Oves por Franco, F. Luquez por Medina y D. Aguirre por Martínez. En Atlético: J. Valdez por Ojeda, J. Franco por A. Martínez y V. Martínez por Cabrera.

Arbitro: Raúl Piedrabuena.

Sub 20: 2-1 Sub 17: 2-1

***************

INDEPENDIENTE FBC (6): C. Puig; F. Aguirre, P. Aguirre, G. Simon, A. Schneider; F. Curá, C. Herlein, S. Leguizamón; R. Aguirre, G. Guillen y N. Barrios:

DT: Omar Celis.

JUV. UNIDA (1): K. Cabrera; R. Ramírez, G. Cis, A. Gauna, J. Müller; A. Godoy, M. Donda, H. Rueda, S. Baigorria; L. Luque y C. Larrea.

DT: Daniel Luque.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias.

Goles: Roberto Aguirre-4- y Saúl Leguizamón-2-(I). Juan Baigorria (JU).

Amonestados: F. Aguirre (I). Ramírez y Luquez (JU).

Cambios: en Independiente, G. Falcón por Guillen, A. López por P. Aguirre y T. Barrios por N. Barrios. En Juventud: E. Franco por Cis, J. Larrea por Rueda y E. Heredia por Donda.

Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 3-2 Sub 17: 1-0

***************

A. CERRITO (0): R. Correa; L. Schmitlein, M. Wolosko, E. Tomassini, J. Maidana; E. Zampieri, E. Benítez, Ma. Benítez, Mi. Benítez; D. López y I. Aguilar.

DT: Omar Verón.

ATL. HERNANDARIAS (0): J. Rodríguez; E. Ibarrola, M. Isla, I. Blanco, J. Rodríguez; M. Velásquez, N. Ruiz, M. Gauna, F. Sánchez; D. Velásquez y H. Arévalo.

DT: Gustavo Escobue.

Cancha: Agrarios Cerrito.

Amonestados: Wolosko y Maidana (UAC). Blanco, Alvarez, Gauna y Quartino (H).

Cambios: en Unión, M. Schmidt por Maidana y J. Castillioni por E. Zampieri. En Atlético: M. Quartino por Ruiz, M. Alvarez por Arévalo y D. Pettenatti por Ibarrola.

Arbitro: Claudio Frederich.

Sub 20: 2-0

Sub 17: 1-0

****************

ATL. HASENKAMP (1): E. Jacob; R. Retamar, J. Montero, A. Gómez, S. Quiróz; C. Fernández, J. Quiróz, I. Godoy, R. Ceballos; J. Salva y D. González.

DT: Raúl Cardozo.

DEP. TUYANGO (1): W. Mendieta; D. Gallo, R. García, F. Romero, O. Segovia; A. Vilchez, S. Heninn, A. Ortíz, C. Ruiz Díaz; E. Pérez y L. Milessi.

DT: Omar Godoy.

Cancha: Hugo Ruiz Moreno de Hasenkamp.

Goles: Daniel González (H) y Diego Gallo (DT).

Amonestados: Gómez y Fernández (H). Segovia, Gallo, Milessi y Ortíz (DT).

Cambios: en Atlético, F. Llanez por Godoy, C. Montero por Fernández, V. Mego por Gómez. En Deportivo: J. Walter por Pérez y F. Vera por García.

Arbitro: Diego Massielo.

Sub 20: 2-1 Sub 17: 2-1

*****************

POSICIONES:

ZONA NORTE P. J. PG PE PP GF GC DG PTS INDEPENDIENTE 5 4 0 1 11 4 7 12 ATL. HASENKAMP 5 3 1 1 10 6 4 10 DEPORTIVO BOVRIL 5 3 0 2 10 12 -2 9 UNION ALCARAZ 5 2 3 0 8 5 3 9 JUV.SARMIENTO 5 2 2 1 11 9 2 8 ATL HERNANDARIAS 5 2 2 1 4 3 1 8 UNION AGR.CERRITO 5 1 3 1 10 5 5 6 DEP. TUYANGO 5 1 1 3 8 10 -2 4 SAUCE DE LUNA 5 0 1 4 5 12 -7 1 JUVENTUD UNIDA 5 0 1 4 3 14 -11 1

Próxima (6ta fecha): Juv.Sarmiento-Sauce de Luna, Alcaraz-Independiente, Hernandarias-Bovril, Juv. Unida-Hasenkamp y Tuyango-Cerrito.

ZONA SUR

ATL. UNIÓN (2): M. Gerstner; J. Spinelli, N. Gutlein, J. Pérez, E. Schimft; S. Fernández, F. Rothar, F. Schmidt; A. Villagra, J. Keiner y L. Schmidt.

DT: Luis Roth.

ATL. LITORAL (1): L. Martínez; L. Barrios, C. Rivas, H. Ackerman, L. Peanu; Ale. Casco, G. Narváez, O. Castañeda, R. Ferreyra; Ala. Casco y C. Murador.

DT: Omar Werner.

Cancha: Mundialista de Crespo.

Goles: Francisco Rothar y Jesuan Pérez (U). Emanuel Schimft e/c (L).

Expulsados: José Spinelli (U).

Amonestados: F. Rothar, Villagra, Fernández, Pérez y Gomiero (U). Barrios, Ackerman, Castañeda, Narváez, Ala. Casco y Erbes (L).

Cambios: en Unión, C. Piray por Villagra, M. Leicker por Keiner y F. Vitali por L. Schmidt. En Litoral: M. Clauss por Ferreyra, B. Hirchsfeldt por Ale. Casco y N. Erbes por C. Rivas.

Arbitro: Ariel Correa.

Sub 20: 0-1 Sub 17: 2-2

**************

VIALE FBC (3): L. Rodríguez; N. Segovia, B. Niquel, A. Albeira, N. Alegre; F. Weimer, O. Ballejos, P. Thuot; J. Alzugaray, N. Musso y N. Siebanlist.

DT: Angel Rodríguez.

ATL. SARMIENTO (1): N. Velásquez; C. Bolzán, M. Zárate, L. López, M. Espíndola; F. Albornóz, J. Zárate, C. Stricker; M. Gassmann, C. Méndez y J. Cantero.

DT: Lucas Jumilla.

Cancha: Leandro Cecotti de Viale.

Goles: Flavio Weimer, Nicolás Musso y Darío Racig (V). Matías Gassmann (AS).

Amonestados: Segovia y Albeira (V). M. Zárate, Albornóz, Méndez y Ramírez (AS).

Cambios: en Viale FBC, D. Racig por Musso, M. Rodríguez por F. Weimer y A. Martínez por Vallejos. En Atlético: M. Jacob por M. Zárate, C. Ramírez por F. Albornóz y L. Duarte por Méndez.

Arbitro: Fabián Balbuena.

Sub 20: 3-1 Sub 17: 3-0

*******************

CAÑADITA CTRAL. (0): R. Spessot; M. Wagner, E. Fosgt, C. Martínez, N. Riquel; F. Riquel, H. Cepellotti, M. Servín, S. Ibarra; N. Hemmerlig y C. Dente.

DT: Jorge Erben.

ATL. ARSENAL (0): E. Fontaini; M. Montórfano, E. Olechart, L. Richard; R. Hernández, L. Vogel, A. Galliusi, F. Richard, D. Martínez; A. Schwaigert y J. Bottegal.

DT: Hugo Fontana.

Cancha: Cañadita de Seguí.

Expulsado: Joaquín Bottegal (A).

Amonestados: Fosgt, Servín, Cepellotti e Ibarra (CC). Vogel, L. Richard, Montórfano y F. Richard (A).

Cambios: en Cañadita, T. Sauthier por Dente, S. Comas por Servín y C. Todote por Hemmerlig. En Atlético: K. Ramírez por F. Richard, R. Fontana por Hernández y L. Brekel por Martínez.

Arbitro: Carlos Martínez.

Sub 20: 0-0 Sub 17: 0-0

******************

DEP. TABOSSI (1): F. Schmidt; B. Dettler, A. Godoy, H. Villanueva, M. Enrique; S. Barisnaga, L. Taborda, J. Pellegrini, C. Torres; N. Albornóz y K. Lescano.

DT: José Rivera.

SEGUÍ FBC (0): B. Sosa; C. Cabrera, M. Riquel, N. Sione, G. Demaestri; J. Fernández, F. Ramírez, M. Holotte, L. Lorenzon; J. Weimer y L. Albeira.

DT: Gabriel Holotte.

Cancha: Deportivo Tabossi.

Gol: Saúl Ojeda.

Amonestados: Dettler, N. Albornóz y W. Albornóz (DT). Cabrera, M. Holotte y Weimer (S).

Cambios: en Deportivo, B. Landra por Torres, S. Ojeda por N. Albornóz y D. Albornóz por Taborda. En Seguí FBC: M. Alegre por Albeira, R. Holotte por Ramírez y J. Vega por Fernández.

Arbitro: Raúl Ramírez.

Sub 20: 2-0 Sub 17: 2-1

******************

ATL. MARÍA GRANDE (2): C. Bolzán; A. Hollman, C. Schneider, E. Núñez, M. Vásquez; L. Figueroa, P. Ciarroca, L. Zapata, J. Vera; M. Giménez y J. Darrigo.

DT: Julio Schmidt.

ASOC. CULTURAL (2): C. Franz; F. Piray, L. Villanueva, M. González, M. Exner; E. Müller, F. Canosa, J. Torres, L. Carruego; L. Medrano y G. Medrano.

DT: Roque Alfaro.

Cancha: Atl. María Grande.

Goles: Carlos Schneider y Martín Giménez (MG). Jonathan Torres y Joaquín Gross (AC).

Expulsado: Mauro González (AC).

Amonestados: Vera y Schneider, Darrigo (MG). L. Medrano y F. Torres (AC).

Cambios: en Atlético, I. Fercher por Hollman, J. Varisco por Vera y D. Galperín por Darrrigo. En Asociación: F. Torres por Exner, J. Gross por Carruego y G. Bernhardt por Müller.

Arbitro: Roberto Lima.

Sub 20: 0-1 Sub 17: 0-1

*****************

POSICIONES:

ZONA SUR P. J. PG PE PP GF GC DG PTS LITORAL 5 4 0 1 8 4 4 12 A. MARIA GRANDE 5 2 3 0 9 3 6 9 UNIÓN DE CRESPO 5 2 2 1 8 7 1 8 VIALE FBC 5 2 2 1 6 4 2 8 CAÑADITA CTRAL 5 1 3 1 6 8 -2 6 ATL. ARSENAL 5 1 3 1 4 2 2 6 CULTURAL 5 1 2 2 7 6 1 5 SEGUI FBC 5 1 1 3 4 8 -4 4 DEP. TABOSSI 5 1 1 3 4 7 -3 4 SARMIENTO CRESPO 5 0 3 2 4 11 -7 3

Próxima (6ta fecha): Litoral-Sarmiento, Unión-Cañadita Central, Seguí FBC-Viale FBC, Arsenal-María Grande y Cultural-Tabossi.

Foto: Festejo Unión Alcaraz (gentileza dx3)

