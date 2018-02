Fecha confirmada para el inicio del Paraná Campaña 2018

En la noche de este jueves se realizó la primera reunión del Consejo Directivo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, con los delegados de los clubes afiliados.

En la misma se determinó que el Torneo Oficial 2018 de inicio el domingo 15 de abril. También se acordó que se mantenga el mismo formato del año pasado.

Luego de escuchar la propuesta de algunos delegados se pasó a votación para elegir la fecha de inicio, votando entre el domingo 8 de abril o el domingo 15 de abril. Finalmente, la mayoría decidió que el domingo 15 de abril comience a rodar la pelota en la Liga.

Luego, también, se procedió a la votación de la forma de disputa del Torneo Oficial; donde la mayoría optó por mantener el mismo formato que se implementó el año pasado.

En cuanto a las categorías formativas- Sub 20 y Sub 17- se confirmó que en la Categoría Sub 17 no habrá más jugadores pasados como el año pasado, que se permitió jugar con dos jugadores Sub-18.

En Sub 20, en cambio, se mantendrán los cuatro jugadores mayores de edad.

