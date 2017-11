Concluyeron los octavos de final en Paraná Campaña y este lunes comienzan los cuartos

Este sábado concluyeron los octavos de final en Paraná Campaña con la clasificación para la próxima instancia de cinco equipos de la zona norte y tres de la zona sur. Independiente de Hernandarias derrotó 2 a 1 en su cancha a Seguí FC quien sufrió dos expulsiones, vendiendo cara su eliminación. En María Grande,. Atlético cayó nuevamente ante At. de Hasenkamp y en esta oportunidad 2 a 0 quien le terminó convirtiendo en siete oportunidades en los dos partidos. Unión Agrarios Cerrito dio vuelta el resultado adverso en Cañadita (1-0) y lo derrotó en su reducto por 3 a 0. Su rival en cuartos será Unión de Alcaraz quien consiguió el pase a cuartos a pesar de caer en Crespo ante Unión por 1 a 0, haciendo valer el resultado favorable en el primer partido (3-1). Atlético Hernandarias dejó en el camino a Viale FC 1 a 0, quien resigna chances luego de varios años de ser protagonista. Cultural de Crespo derrotó 3 a 0 en su cancha a Dep. Bovril, asegurándose el equipo de Alfaro un lugar en cuartos. Litoral de María Grande le ganó 2 as 0 a Tuyango y lograría también un lugar en cuartos. Queda pendiente la resolución del tribunal de penas con respecto al partido At. María Grande – Litoral que en caso de ser desfavorable a este último podría alterar el programa de partidos en cuartos de final.

INDEPENDIENTE FBC (2): C. Puig; G. Simon, M. Pérez, M. Fernández, A. Schneider; A. Pecker, C. Herlein, F. Curá; R. Aguirre, N. Barrios y F. Aguirre:

DT: Omar Celis.

SEGUÍ FBC (1): B. Sosa; N. Schmidt, N. Sione, L. Sosa, M. Riquel; R. Holotte, L. Almeira, N. Reyes, L. Lorenzón; M. Holotte y L. Albeira

DT: Carlos González.

Cancha: Dr. Federico Cocco de Hernandarias.

Goles: Néstor Barrios y Roberto Aguirre (I). Matías Pérez e/c (S).

Expulsados: Nicolás Reyes y Néstor Sione (S).

Amonestados: Schneider, Simon, Pecker y Curá (I). N. Schmidt, R. Holotte, Lorenzón y Ramírez (S).

Cambios: en Independiente, G. Guillén por Curá. En Seguí FBC: C. Meza por Almeira, F. Ramírez por N. Schmidt y A. Villagra por Almeira.

Arbitro: José Segovia.

Partido de Ida: Seguí FBC 1-Independiente 1. Clasificado a cuartos de final: Independiente.

ATL. MARÍA GRANDE (0): A. Castro; C. Werner, C. Schneider, I. Fercher, E. María; E. Martínez, D. Galperin, M. Vásquez, J. Vera; G. Kemer y S. Vicentín.

DT: Julio Schmidt.

ATL. HASENKAMP (2): E. Jacob; R. Retamar, S. Quiróz, A. Gómez, C. González; L. Ruiz Moreno, F. Llanez, R. Ceballos; J. Salva, I. Arellano y D. González.

DT: Raúl Cardozo.

Cancha: Atlético María Grande.

Goles: Jonathan Salva e Ismael Arellano.

Expulsado: Jonathan Vera (MG).

Amonestados: Galperín, Fercher y Vásquez (MG). Quiróz y Llanez.

Cambios: en María Grande, A. Barrera por Galperin, J. Darrigo por Werner y L. Graciani por Vásquez. En Hasenkamp: C. Fernández por Quiróz, A. Bravo por Arellano y S. Bravo por Ruiz Moreno.

Arbitro: Walter Báez.

Partido de Ida:Hasenkamp 5-María Grande 1. Clasificado a cuartos de final: Hasenkamp.

A. CERRITO (3): R. Correa; L. Schmittlein, M. Wolosko, E. Tomassini, A. Catelani; E. Zampieri, E. Benítez, Ma. Benítez, J. Castilioni; I. Aguilar y F. Omarini.

DT: Omar Verón.

CAÑADITA CTRAL. (0): R. Spessot; F. Riquel, M. Wagner, C. Martínez, J. Bustos; S. Comas, A. Ibarra, H. Cepellotti; S. Ibarra, N. Hemmerling y E. Merlo.

DT: Ignacio Comas.

Cancha: Agrarios Cerrito.

Goles: Franco Omarini, Iván Aguilar y Mariano Schmidt.

Expulsados: Rodrigo Spessot, Santiago Ibarra y Hernán Cepellotti (CC).

Amonestados: Schmittlein, Ma. Benítez y López (UAC). Bustos, A. Ibarra, Merlo y Servín (CC).

Cambios: en Unión, D. López por Ma. Benítez, M. Schmidt por Castilioni y M. Zampieri por Aguilar. En Cañadita: M. Servín por Hemmerling, J. Ibarra por Comas y C. Dente por Bustos.

Arbitro: Ariel Correa.

Partido de Ida: Cañadita Central 1-Cerrito 0.Clasificado a cuartos de final: Agrarios Cerrito.

DEP. BOVRIL (2): F. Invernizzi; G. Graciani, M. Guichardt, N. Leinecker; M. Leiva, G. Rodríguez, K. Franco, A. Espinoza; C. Medina, F. Luque y A. González.

DT: Gustavo Graciani.

ATL. ARSENAL (2): E. Fontanini; R. Hernández, L. Arredondo, L. Richard; F. Richard, L. Vogel, D. Martínez, A. Schwaigert; R. Fabre, J. Bottegal y A. Burdesse.

DT: Hugo Fontana.

Cancha: Deportivo Bovril.

Goles: Cristián Medina y Matías Leiva (DB). Agustín Burdesse y Diego Martínez (A).

Amonestados: Guichardt (DB). Martínez, Casco, Beber y Pagnone (A).

Cambios: en Deportivo, N. Heit por Rodríguez, J. Luna por Espinoza y R. García por Guichardt. En Atlético: F. Casco por Bottegal, J. Beber por Arredondo y B. Pagnone por Fabre.

Arbitro: Carlos Martínez.

Partido de Ida:Arsenal 3-Dep. Bovril 1. Clasificado a cuartos de final: Arsenal de Viale.

ATL. HERNANDARIAS (1): J. Rodríguez; C. Ruiz Díaz, M. Isla, M. Banega, J. Verchelli; H. Sánchez, D. Petenatti, M. Gauna, J. Rodríguez; L. Martínez y D. Velásquez.

DT: Gustavo Escobue.

VIALE FBC (0): L. Rodríguez; S. Moreyra, O. Vallejo, B. Niquel, N. Alegre; S. Simon, N. Segovia, N. Siebenlist, P. Rodríguez; J. Alzugaray y D. Racig.

DT: Angel Rodríguez.

Cancha: Atlético Hernandarias.

Gol: Luciano Martínez.

Amonestados: Ruiz Díaz, H. Sánchez, Velásquez, Rodríguez y Quartino (H). Alegre, Racig y M. Rodríguez (V).

Cambios: en Atlético, E. Ibarrola por Banega y M. Quartino por Petenatti. En Viale DBC: M. Rodríguez por Siebenlist y N. Musso por Vallejo.

Arbitro: Mario Estecho.

Partido de Ida: Viale FBC 2-Hernandarias 1. Clasificado a cuartos de final: Atlético Hernandarias.

ATL. UNIÓN (1): M. Gerstner; J. Spinelli, E. Heredia, M. Rothar, H. Rothar; F. Schmidt, C. Demartin, F. Rothar, L. Schmidt; M. Bitz y G. Iseli.

DT: Luis Roth.

ALCARAZ (0): D. Franco; A. Ramos, P. Emili, S. Schwindt, E. Ferreyra; O. Racig, A. Racig, H. Rodríguez, M. López; G. Segovia y A. Seita.

DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Unión de Crespo.

Gol: Gonzalo Iseli.

Expulsados: Gabriel Segovia y Pablo Emili (UA).

Amonestados: F. Schmidt y Keiner (U). López y Arce (UA).

Cambios: en Atlético, J. Keiner por H. Rothar y S. Fernández por Spinelli. En Alcaraz: A. Arce por López y C. Rupp por Arce.

Arbitro: Roberto Lima.

Partido de Ida: Alcaraz 3-Unión 1. Clasificado a cuartos de final: Unión Alcaraz.

ASOC. CULTURAL (3): C. Franz; F. Piray, A. Stricker, M. González, L. Cabral; J, Carruego, A. López, F. Canosa, J. Torres; L. Medrano y G. Medrano. DT: Roque Alfaro.

JUV. SARMIENTO (0): J. Yaryez; G. Vega, S. Irrazabal, G. Acosta, J. Kloss; S. Landra, J. Acosta, M. Llanez; J. Godoy, K. López y R. Marín.

DT: Rubén Rueda.

Cancha: Cultural de Crespo.

Goles: Gastón Medrano, Agustín López y Matías Exner.

Expulsado: Germán Acosta (JS).

Amonestados: L. Medrano (AC). Kloss, Landra, R. Marín y T. Godoy (JS).

Cambios: en Asociación, G. Bozzo por Cabral y M. Exner por G. Medrano. En Juventud: G. Grandolio por Llanez, A. Benítez por Irrazabal y T. Godoy por J. Acosta.

Arbitro: Fabián Balbuena.

Partido de Ida: Cultural 1-Juv. Sarmiento 1. Clasificado a cuartos de final: Cultural de Crespo.

ATL. LITORAL (3): N. Carrasco; L. Barrios, C. Rivas, G. Narváez, L. Penau; O. Castañeda, A. Páez, Ale. Casco, L. Martínez; C. Murador y Ala. Casco.

DT: Omar Werner.

DEP. TUYANGO (0): W. Mendieta; D. Gallo, F. Ibarra, R. García, B. Grandolio; A. Vilchez, S. Heninn, C. Banega, A. Ortíz; E. Pérez y L. Milessi.

DT: Fabio Aranda.

Cancha: Beto Maín de María Grande.

Goles: Carlos Rivas, Alan Casco y Leandro Martínez.

Expulsados: Diego Gallo (DT) y Walter Mendieta (DT).

Amonestados: Penau, Martínez y Murador (L). Ibarra, Heninn, García y Vilchez (DT).

Cambios: en Atlético, R. Ferreyra por Ale. Casco, N. Olgiatti por Ala. Casco y A. Paira por Paéz. En Deportivo: M. Ridolfi por Ortíz y D. Flor por Vilchez.

Arbitro: Gabriel Ibarra.

Partido de Ida: Tuyango 0-Litoral 0. Clasificado a cuartos de final: Litoral de María Grande.

PROXIMA (CUARTOS DE FINAL DE IDA) –lunes 20-

Arbitros (todos de AFA): Julio Barraza, Germán Bermúdez, Eduardo Gutiérrez y Gastón Meineri.

Atl. Hernandarias vs Independiente FBC

Alcaraz vs U. A. Cerrito

Atl. Hasenkamp vs Atl. Litoral

Arsenal vs Cultural

OCTAVOS DE FINAL (VUELTA)

SUB 20: Bovril (0) 1-Arsenal 0 (0)

Cerrito (3) 3-Tabossi 0 (0)

Hernandarias (0) 0-Unión 1 (2)

Cultural (1) 1-Alcaraz 1 (1)

Viale FBC (0) 0-Juv. Sarmiento 0 (1)

Litoral (1) 0-Hasenkamp 1 (0)

María Grande (0) 1-Juv. Unida 0 (0)

Tuyango (2) 2-Cañadita 1 (1)

SUB 17: Litoral (2) 0-Independiente (2) 1

Cerrito (0) 1-Unión 1 (0)

Hernandarias (0) 3-Cultural 1 (1)

Alcaraz (0) 1-Tabossi 0 (1)

Viale FBC (1) 0-Hasenkamp (1)

Atl. Sarmiento (1) 2-Juv. Sarmiento 1 (0)

Arsenal (2) 0-Sauce de Luna 1 (3)

Bovril (2) 2-Cañadita 1 (2)

PROXIMA (CUARTOS DE FINAL DE IDA)

SUB 20

Unión vs Bovril

Cerrito vs Cultural

María Grande vs Litoral

Juv. Sarmiento vs Tuyango

SUB 17 Bovril vs Alcaraz

Hernandarias vs Cerrito

Independiente vs Viale FBC

Sauce de Luna vs Atl. Sarmiento

