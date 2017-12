El jugador de Unión Agrarios Diego López deportista del año en Cerrito

En la noche del 21 de diciembre los atletas locales tuvieron su noche de reconocimientos por su labor deportiva durante el 2017. Como cada año, con la colaboración de los medios locales se realizó la votación entre los ternados para elegir al deportista del año y revelación 2017. Por logros obtenidos en sus disciplinas, el futbolista Diego López se llevó la máxima distinción mientras que Carla Sotelo dedicada al hockey, ambos representantes del Club Unión Agrarios, fueron los distinguidos.

Carla Sotelo: Perfil deportista revelación:

Muy responsable y disciplinada para los entrenamientos. Su pasión y sus ganas de seguir progresando en el deporte son muy importantes. Es delantera y marco una gran cantidad de goles que llevaron a sub 14 a disputar una final de copa de oro. Fue la capitana de la categoría sub 14 y además participo en todos los partidos de la categoría sub 16. Su mejor premio fue la convocatoria al seleccionado Sub 14 y su participación en el torneo Nacional de Selecciones, el cual fue una de las delanteras para Entre Ríos. Actualmente forma parte de la Pre – selección Entrerriana 2018.

Torneos realizados:

* Jugó el torneo Oficial que organiza la Asociación Paranaense de Hockey, en la segunda parte del año jugo el Torneo 2 orillas que se realiza y junta las ligas de santa fe y entre ríos.

* Juegos evitas nacionales.

* Torneo Nacional de Selecciones Organizado por la Confederación Argentina de Hockey.

Logros obtenidos:

* En categoría sub 14 3er puesto copa de plata TORNEO OFICIAL.

* 1er puesto copa de Bronce categoría sub 16 torneo oficial.

* Sub Campeón Copa de Oro torneo 2 orillas categoría sub 14

* SUB 16 Campeón Copa de Bronce Torneo 2 orillas.

* Campeón Juegos Evitas Instancia Local, departamental, y 3er puesto en instancia Provincial.

* 5to Puesto con la Selección Entrerriana Torneo Nacional de Selecciones Categoría sub 14.

Diego López deportista del año

Desde sus inicios en el club demostró condiciones que termino explotando esta campaña con participaciones explosivas y hasta admirables. Bajo perfil, gran sacrificio y entrega.

Diego fue el jugador con mejor asistencia a los entrenamientos, siempre predispuesto a entrenar y a aprender. Un jugador que si aprovecha su potencial tiene mucho futuro en este deporte.

Jugo casi todos los partidos del torneo y convirtió 8 goles, pero su mayor característica es la entrega y asistencia a sus compañeros.

Torneo Realizados:

Se corono campeón con la primera división de la liga de Paraná Campaña ganándole al mejor equipo de la fase regular fue Independiente tanto de local como de visitante. Cerrito logro la valla menos vencida y fue el equipo más goleador del torneo.

