Chancalay: “Voy a estar 100 puntos para jugar”

El entrerriano surgido de Arsenal de Viale, adelantó que estará en condiciones físicas de ser tenido en cuenta por Eduardo Domínguez para el partido que Colón disputará este viernes ante Argentinos en La Paternal. “No sé lo que decidirá Domínguez pero voy a estar bien”, adelantó.

Tomás Chancalay se encuentra en nuestro país luego de haber integrado el plantel de sparrings que se entrenaron con la Selección Mayor en Rusia, donde los dirigidos por Jorge Sampaoli disputaron los dos partidos de la fecha FIFA frente al combinado anfitrión y Nigeria.

Al jugador de Colón se lo pudo observar en varios resúmenes deportivos e imágenes trabajando a la par del plantel nacional, junto a Lionel Messi y los jugadores del seleccionado nacional. Incluso se dio el lujo de sacarse una foto con el jugador del Barcelona que replicó en sus cuentas de redes sociales.

Además, el entrerriano jugó para la Sub 20 dos amistosos y en el segundo, ante Krasnodar, anotó un golazo para la victoria por 1-0.

Chanca llegó este miércoles por la noche al país para sumarse en Buenos Aires a la delegación de Colón, ya que los dirigidos por Eduardo Domínguez enfrentarán este viernes, desde las 17.05, a Argentinos Juniors, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, cotejo que pondrá en marcha el 9º capítulo de la Superliga.

El juvenil sabalero habló con Diez en la City que se emite por FM “X” (103.5), donde contó su experiencia en Rusia junto a la Selección Argentina y adelantó que estará “100 puntos” para enfrentar a Argentinos, por lo cual se especula que finalmente será titular en La Paternal.

En el arranque de la charla se refirió a su desembarco en el país luego de la experiencia en Rusia y contó: “Llegamos anoche (por el miércoles) cerca de las 22.30, el viaje se hizo larguísimo. Para mí fue una gran experiencia. Me llevo muchos recuerdos, vivencias y un gran aprendizaje de una semana que fue muy linda, ya que tuvimos la posibilidad de entrenar junto a los mejores jugadores de nuestro país”.

Posteriormente, agregó: “En la Sub 20 se está conformando un gran grupo y eso nos favorece para seguir trabajando de cara a los desafíos deportivos que tenemos por delante. En cuanto a nuestro trabajo en Rusia, con la Sub 20 íbamos un rato antes a entrenar en lo específico con Sebastián Beccacece y luego ayudábamos a los mayores, por eso pudimos trabajar bien todos los aspectos que pusimos en práctica en los encuentros amistosos, ya que jugamos dos partidos en Rusia”.

Inmediatamente se lo metió de lleno en el cotejo ante Argentinos de este viernes y cuando se le preguntó si estaría en condiciones físicas de poder afrontarlo, tiró: “El viaje fue muy largo pero en este momento estoy descansando, no habrá problemas, me voy a recuperar y creo que voy a estar 100 puntos para jugar ante Argentinos. No sé lo que decidirá el entrenador (Eduardo Domínguez) pero voy a estar bien”.

Por último, se refirió a cómo imagina el duelo ante el Bicho y afirmó: “Todos los partidos de la Superliga son complicados, todos los equipos tienen algo para complicarte. Nosotros debemos seguir sumando para estar entre los primeros equipos del campeonato, pero no podemos perder el tren de los de arriba porque Boca sigue ganando y se escapa mucho”.

