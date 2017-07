Se desarrolló el IV Encuentro de Coros “Orlando Lovera” en Cerrito

En el Salón Cultural “Mirna Teresita Perottino” de Plaza “La Colonias”, el día sábado 1° de julio se desarrolló un nuevo Encuentro de Coros, organizado por el Coro Municipal “Albricias”.

Este IV Encuentro, fue declarado de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Cerrito, teniendo en cuenta la participación de Coros de distintas ciudades de la Provincia de Entre Ríos y del País, la posibilidad de estrechar lazos entre los distintos grupos corales teniendo a la cultura como eje central, propicia el intercambio de experiencias artísticas y culturales de los distintos participantes y contribuye a ampliar y difundir la Cultura de la música Coral, a través de la interpretación vocal.

En el mismo, el Coro “Albricias” reconoció la figura del ex Intendente Orlando Lovera por su compromiso con el Coro Municipal.

Patricia Azaad, una de las integrantes del coro local, leyó unas palabras muy sentidas, caracterizando a un hombre dedicado a su trabajo, a su familia y a su pueblo. A lo largo de su discurso, expresó que Orlando fue impulsor de la creación del Coro Municipal y sostén de las actividades que se realizaron durante su gestión al frente del municipio y también lo recordó como integrante del grupo coral.

En éste marco, los integrantes del Coro “Albricias”, hicieron entrega de un presente a su esposa, Vanina Grinovero.

Luego, cada uno de los Coros participantes, interpretaron sus diversos repertorios.

CORO MUNICIPAL ALBRICIAS

Directora: Juliana Sbresso – Guitarrista: Jesus Galiussi

Temas:

-Inconsciente colectivo. Charly García – V.C: Liliana Cangiano

-Naranjitay. V.C: Maria del Carmen Aguilar

-Vientos de cambios- Scorpions

AGRUPACION CORAL “CANTO COMPARTIDO” de UPCN

Directora: Ana Biaggini- Prof. de Técnica: Ezequiel Bertram

Temas:

– Gaudesmus. Anónimo

– El último café. H. Stamponi – C. Castillo Are – V.C: Emilio Dublanc

– Somos como el arco iris. V.C: Ricardo Fischer

– Vamos a cantar amigos. Canon de W. A. Mozart

CORO MIXTO SANTA LUCÍA

Directores: Antonela Carballo y Alan Dunand- Asistentes: Cecilia Frías y Federico Britos

Temas:

– Sirirí cantor– J. P. Carrivali / arr. Eduardo Retamar

– Love of my life – Freddie Mercury / arr. Ricardo Mansilla

– Gala del día– Carlos Guastavino

– Animales de costumbres – Alejandro Lerner / arr. Eduardo Retamar

– Juana Azurduy – Ariel Ramírez y Félix Luna / arr. Marcelo Valva

MIXTURA ENSAMBLE

Director: Juan S. Barbero – Co-Director: Julián Herdt- Canto: Lucrecia Martínez – Esteban Aranguiz

Temas:

– Ojos claros, serenos. E. Grau

– Canto de ordeño. A. Estévez – C. Carrillo

– I´m gonna sing till the spirit move in my heart. M. Hogan

– I can tell the world. M. Hogan

CORO DE LA CIUDAD – MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

Directora: Magdalena Caraffa- Auxiliar de dirección: Eliseo R. Almada- Auxiliar Instrumental: Oscar Giles

Temas:

– Digo la mazamorra. Esteban Agüero – Peteco Carabajal – V.C: Jorge Chanal

– Canto versos. Jorge Fandermole – V.C: Eliseo. Rubén Almada

– Por entrerriano. José A. Donadío – V.C: E.liseo Rubén Almada – PARA LOS DEMAS. Maria Elena Walsh – V.C: Eduardo Ferraudi

-Latinoamérica -Calle 13

