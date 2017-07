El hermano de Fausto Palavecino denunció acoso escolar y discriminación en la escuela secundaria de El Palenque

El hermano de Fausto Palavecino -el adolescente de 16 años que se quitó la vida tras practicar el llamado “Juego de la Ballena Azul”– dijo que el estudiante sufría bullying en la escuela secundaria N° 73 “2 de Abril” de El Palenque, a la que asistía.

Joel Palavecino señaló que pudo “comprobar cómo se lo estaba discriminando a través de cartas que pudimos leer”. Además, contó que su hermano “venía llorando de la escuela por las cosas que le decían” y que “ninguna autoridad se hacía cargo de la situación”.

“No podemos creer lo que nos está sucediendo, porque Fausto era un chico feliz, por lo que nadie cae y no podemos aceptar esta situación”, indicó el joven, quien también sostuvo que “se han dicho muchas mentiras a través de las redes sociales, al afirmar algunas cosas que no son reales como que mis padres no lo contenían”. “Esto es una gran mentira, porque ellos están encima de nosotros”, reafirmó, en diálogo con Radio Máxima.

Joel también señaló: “Todavía no podemos afirmar si estaba jugando al juego de la Ballena Azul, porque la computadora está secuestrada” En la escuela de El Palenque se tiene que terminar el bullying, porque nosotros pudimos comprobar cómo se lo estaba discriminando a través de las cartas que pudimos leer.

En esa misma línea, el joven expuso: “Mi hermano venía llorando de la escuela por las cosas que le decían, pero ninguna autoridad se hacía cargo de la situación”.

Además, Joel contó: “En el último tiempo él se venía aislando, estaba mal, había cambiado mucho su personalidad. En un momento también se empezó a cortar un brazo como uno de los retos que indica el juego de la Ballena Azul”.

El hermano de Fausto también sostuvo que “la noche anterior, él había discutido con mi madre porque ella le había sacado la tablet, ya que al otro día tenía un examen, pero él insistía en que quería seguir jugando”.

“La tablet y el celular de mi hermano están en la Justicia, por lo que posiblemente en algún tiempo conoceremos la verdad. Mi hermano venía llorando de la escuela por las cosas que le decían, pero ninguna autoridad se hacía cargo de la situaciónPero lo que está claro es que el sufría por la discriminación que recibía al igual que otra chica que también se suicidó por el bullyng en el aula” denunció, en referencia a Oriana Picotti.

Finalmente el joven señaló que “sería un error quedarse sólo con el juego de la Ballena Azul, sin poder analizar y actuar lo que le pasó a mi hermano en la escuela y lo que seguramente le ocurre a otros chicos como es el insoportable bullying que reciben”.

